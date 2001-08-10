Невельские полицейские раскрыли кражу крупной суммы с банковской карты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Невельскому городскому округу установлена 38-летняя местная жительница, подозреваемая в краже 118 тысяч рублей с банковской карты, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служье УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что потерпевший 1963 года рождения пригласил к себе в гости подозреваемую, и вместе они распивали спиртные напитки. Позже мужчина дал своей гостье банковскую карту, сообщил пин-код от нее и попросил сходить в магазин, а также разрешил снять с неё 3000 рублей. Женщина же сняла 118 тысяч рублей и отправилась по магазинам. Ранее неоднократно судимая гражданка успела купить себе новую одежду, обувь и аксессуары. Кроме того, она потратила деньги и на другие свои нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Покупки, банковская карта и часть средств изъяты.