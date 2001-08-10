Тихоокеанское
информационное агентство
1 Июля 2022
Сейчас 15:56
52,51|54,64|66,91
В Шахтерске пожарные спасли жизнь человеку
10:23, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец, катая знакомых на угнанном автомобиле, не справился с управлением и вылетел с моста в реку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокурором Смирныховского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу по обвинению 23-летнего местного жителя  в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Органом предварительного расследования установлено, что 14 мая 2022 года обвиняемый, не имеющий права управления транспортным средством, неправомерно завладел легковым автомобилем, после чего пригласил покататься на нем троих знакомых.

Находясь за рулем автомобиля, обвиняемый, не имеющий навыков вождения, не справился с управлением и совершил его опрокидывание с автомобильного моста через реку.

Характер повреждения автомобиля, не позволил двум пассажирам самостоятельно  покинуть транспортное средство, находящееся в воде, и к их спасению были привлечены сотрудники МЧС.

Обвиняемый на стадии предварительного следствия вину в совершенном преступлении признал.

После вручения обвинительного акта уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Смирныховский районный суд.

За совершение преступления обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?