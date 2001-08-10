Сахалинец, катая знакомых на угнанном автомобиле, не справился с управлением и вылетел с моста в реку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокурором Смирныховского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу по обвинению 23-летнего местного жителя в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Органом предварительного расследования установлено, что 14 мая 2022 года обвиняемый, не имеющий права управления транспортным средством, неправомерно завладел легковым автомобилем, после чего пригласил покататься на нем троих знакомых.

Находясь за рулем автомобиля, обвиняемый, не имеющий навыков вождения, не справился с управлением и совершил его опрокидывание с автомобильного моста через реку.

Характер повреждения автомобиля, не позволил двум пассажирам самостоятельно покинуть транспортное средство, находящееся в воде, и к их спасению были привлечены сотрудники МЧС.

Обвиняемый на стадии предварительного следствия вину в совершенном преступлении признал.

После вручения обвинительного акта уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Смирныховский районный суд.

За совершение преступления обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.