Тихоокеанское
информационное агентство
30 Июня 2022
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11:36, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка решила купить телефон и отдала мошенникам почти 30 тысяч рублей

Сахалинка решила купить телефон и отдала мошенникам почти 30 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За помощью к полицейским обратилась 29-летняя жительница областного центра, которая перевела мошенникам 28 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Как выяснилось, женщина разместила на одном из популярных сайтов объявление о продаже мобильного телефона. Через некоторое время с ней связалась девушка и сообщила, что готова купить гаджет и предложила оформить доставку через курьера. Позже на телефон пришла ссылка.

Доверившись неизвестному человеку, потерпевшая перешла по ссылке и ввела данные своей карты, после чего произошло списание денежных средств.

В настоящий момент устанавливаются лица, причастные к совершению данного деяния. Ведется следствие.

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