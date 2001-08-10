Сахалинец, получивший удар ножом, час истекал кровью, потому что у присутствующих не было телефонов вызвать "скорую"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России городского округа "Александровск-Сахалинский район" завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УСВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что 3 апреля 2022 года днем обвиняемый находился в гостях у своей знакомой, там же присутствовал сожитель хозяйки. Все собравшиеся совместно распивали спиртные напитки. В какой-то момент хозяйка стала нецензурно высказываться в сторону обвиняемого. Потерпевший сначала старался их примирить. В ходе конфликта фигурант стал оскорблять женщину. Тогда потерпевший сделал ему замечание, встав на защиту сожительницы.
На фоне этого между мужчинами возникла словесная ссора. Позже потерпевший ушел на кухню, а обвиняемый пошел за ним. Догнав его, фигурант ударил мужчину кулаком по лицу, отчего тот упал на пол. Этого обвиняемому показалось недостаточно. Он, взяв в руки нож, наклонился над лежащим потерпевшим и резким движением нанес обидчику один удар ножом в область грудной клетки.
Вызвать скорую помощь незамедлительно присутствующие не смогли, поскольку у них не было мобильных телефонов. Примерно через час после произошедшего пришла соседка. Увидев раненного мужчину, она вызвала скорую помощь и полицию. Пострадавший был госпитализирован в районную ЦРБ.
Обвиняемый вину свою признал полностью. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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