На Сахалине сын побил отца, тот обиделся и воткнул отпрыску нож в живот

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмским городским прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия), рассказали ТИА "Острова" в областной тпрокуратуре.

По версии следствия, в апреле 2022 года в ходе распития спиртных напитков между обвиняемым и его сыном произошел конфликт, в ходе которого последний нанес отцу телесные повреждения, которые причинили средней тяжести вред его здоровью. Желая наказать за причиненные телесные повреждения, обвиняемый нанес потерпевшему клинком ножа один удар в брюшную полость, причинив последнему тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Холмский городской суд для рассмотрения по существу.

За совершение указанного преступления обвиняемому грозит наказание до десяти лет лишения свободы.