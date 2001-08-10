На Сахалине сын побил отца, тот обиделся и воткнул отпрыску нож в живот
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Холмским городским прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия), рассказали ТИА "Острова" в областной тпрокуратуре.
По версии следствия, в апреле 2022 года в ходе распития спиртных напитков между обвиняемым и его сыном произошел конфликт, в ходе которого последний нанес отцу телесные повреждения, которые причинили средней тяжести вред его здоровью. Желая наказать за причиненные телесные повреждения, обвиняемый нанес потерпевшему клинком ножа один удар в брюшную полость, причинив последнему тяжкий вред здоровью.
Уголовное дело направлено в Холмский городской суд для рассмотрения по существу.
За совершение указанного преступления обвиняемому грозит наказание до десяти лет лишения свободы.
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