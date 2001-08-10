Еще три сахалинки стали жертвами мошенников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
28 июня в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 41-летней местной жительницы. Женщина сообщила о том, что ей на сотовый поступил звонок, в ходе которого неизвестные сообщили о попытке смены номера телефона в её личном кабинете в приложении банка. Далее ей было предложено скачать приложение другого банка и зарегистрироваться в нём. Логин и пароль женщине продиктовал звонивший. Далее ей пришла ссылка, по которой заявительница прошла и выполнила все указанные инструкции. На "резервный" номер счета женщина перевела более 145 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В этот же день в полицию обратились еще две молодые жительницы областного центра. Одна из потерпевших разместила на одном из сахалинских интернет-порталов объявление о продаже мебели за 4 000 рублей, а другая - сотового телефона за 12 тысяч рублей. Им в мессенджере написали потенциальные покупатели, которые скинули ссылки для оформления доставки. Сахалинки прошли по ним и указали данные своих банковских карт и пароли, после чего произошло списание всех денежных средств, имеющихся на картах. По всем фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие.
Материал подготовлен на основе предварительных данных
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