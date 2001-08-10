В городском парке Южно-Сахалинска продолжаются работы по асфальтированию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В городском парке им. Ю. Гагарина продолжается текущий ремонт асфальтобетонного покрытия. К приему гостей готов перрон станции "Комсомольская" детской железной дороги. Также на днях для прогулок открыли Генеральскую аллею. Общая площадь асфальтирования здесь составила около 400 кв. метров, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, задачу привести территорию парка в порядок перед руководством поставил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. В ходе инспекционной поездки глава города поручил провести комплексную дефектовку асфальтобетонного покрытия и тротуарной плитки по всей территории и оперативно устранить все замечания. В летнее время, отметил мэр, городской парк становится настоящим местом притяжения для жителей и гостей города. Важно, чтобы здесь поддерживались максимально комфортные условия для посетителей и вовремя выполнялся текущий ремонт.

На сегодняшний день работы продолжаются на аллее Сакуры – обновить асфальтобетонное покрытие площадью 800 кв. метров здесь планируют к 1 июля.