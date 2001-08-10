Сахалинка зашла в гости к спящей подруге и, уходя, прихватила ее телефон и банковскую карту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по ГО "Александровск-Сахалинский район" завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летней местной жительницы, обвиняемой в двух кражах, расскахали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Следствием установлено, что 11 апреля 2022 г. обвиняемая пришла в гости к своей старой знакомой и увидела, что входная дверь приоткрыта. Зайдя в квартиру, женщина увидела, что хозяйка квартиры спит в состоянии алкогольного опьянения. Рядом лежал мобильный телефон, а также банковская карта на имя потерпевшей. Женщина воспользовалась случаем и обокрала подругу. Впоследствии она потратила с краденой карты 9 тысяч рублей на покупку продуктов и спиртного, а телефон оставила себе в личное использования.

Таким образом, обвиняемая совершила два преступления, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.

Свою вину гражданка признала полностью. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.