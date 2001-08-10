Жители Александровск-Сахалинского ответят в суде за кражу с банковского счета
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по ГО "Александровск-Сахалинский район" завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего и 28-летнего сахалинцев, обвиняемых в краже, с причинением значительного ущерба, с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Так, 7 октября 2021 года в период времени с 21 часа 00 минут до 23 часов 00 минут, обвиняемые и потерпевший совместно проводили досуг. При этом потерпевший в течение вечера производил покупки и оплачивал услуги, используя свою банковскую карту и вводил при этом пин-код. Один из фигурантов запомнил комбинацию вводимых цифр. Спустя некоторое время вся компания отправилась в гости к потерпевшему. По пути следования двое фигурантов договорились между собой совершить кражу. Уже в гостях один из обвиняемых незаметно взял со стола мобильный телефон мужчины и произвел перевод денежных средств на счет своего сообщника, который в этот момент отвлекал внимание потерпевшего.
Позже обвиняемые поровну разделили между собой похищенные денежные средства в размере.
Таким образом, обвиняемые совершили преступление, предусмотренное п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ -кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 настоящего Кодекса).
В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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