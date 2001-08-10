В Корсакове мужчина обокрал свою бывшую жену

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники полиции Корсакова установили подозреваемого в ранее совершенной краже. 35-летняя потерпевшая обратилась в ОМВД России Корсаковскому городскому округу 23 июня. Гражданка рассказала, что в начале месяца из ее квартиры пропала сумка с деньгами в сумме около 12 тысяч рублей и банковская карта, с которой впоследствии было списано 4586 рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Как выяснили сотрудники уголовного розыска, заявительница развелась мужем, с которым они вместе прожили много лет. Бывший супруг часто приходил в гости, проводил время с их общим ребенком. В очередной раз мужчина наведался в дом бывшей жены и, уходя, прихватил с собой её сумку. 36-летний подозреваемый потратил деньги на личные нужды. Сумма ущерба составила более 16 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 ст. 158 УК РФ (Кража). В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.