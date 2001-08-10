Сахалинец помог однокурснице, а потом проиграл ее деньги на ставках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России городского округа "Александровск-Сахалинский район" завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя пгт. Тымовское, обвиняемого в краже с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в начале мая 2022 года к фигуранту обратилась за помощью его знакомая и по совместительству однокурсница. Она рассказала, когда делала форматирование своего мобильного телефона у нее пропало банковское онлайн-приложение. Самостоятельно у нее не получалось установить новое. А время от времени ей нужно было делать переводы со своих счетов.

С просьбой помочь ей в этом девушка и обратилась к молодому человеку. Она сообщила фигуранту код, и после этого обвиняемый по её поручению делал несколько переводов, а также сообщал баланс оставшихся денежных средств.

5 мая 2022 года, находясь дома, обвиняемый в ночное время делал ставки на спорт. Когда он проиграл все свои денежные средства, то решил воспользоваться чужими. Молодой человек в два захода снял необходимую ему сумму, сначала 4 275,07 рублей, а потом 4 276,48 рублей. Эти деньги он тоже проиграл.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст.158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета. Обвиняемый вину свою признал полностью. Материальный ущерб потерпевшей он возместил. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.