На Сахалине водитель не справился с управлением, в результате чего пострадали пенсионерка и ребенок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Днем 27 июня в районе 167 км автодороги "Южно-Сахалинск – Оха" 37-летний водитель, управляя автомобилем «TOYOTA KLUGER V», при проезде поворота не справилась с управлением, совершила съезд кювет, с последующим опрокидыванием транспортного средства, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской обалсти.

В результате ДТП водитель, 61-летняя женщина-пассажир и несовершеннолетний пассажир получили телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.