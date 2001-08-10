Тихоокеанское
информационное агентство
29 Июня 2022
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Власти Южно-Сахалинска будут отслеживать дорожную ситуацию в переулке Энергетиков
10:08, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине водитель не справился с управлением, в результате чего пострадали пенсионерка и ребенок

На Сахалине водитель не справился с управлением, в результате чего пострадали пенсионерка и ребенок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Днем 27 июня в районе 167 км автодороги "Южно-Сахалинск – Оха" 37-летний водитель, управляя автомобилем «TOYOTA KLUGER V», при проезде поворота не справилась с управлением, совершила съезд кювет, с последующим опрокидыванием транспортного средства, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской обалсти.

В результате ДТП водитель, 61-летняя женщина-пассажир и несовершеннолетний пассажир получили телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.

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