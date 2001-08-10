Пьяный сахалинец без прав пытался скрыться от сотрудников полиции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
25 мая римерно в 18 часов 15 минут в ходе несения службы по охране общественного порядка и надзору за безопасности дорожного движения на улице Октябрьской в пгт. Тымовское инспекторов ДПС привлёк внимание автомобиль Тойота Чайзер, который двигался на большой скорости, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служье УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.
Позади автомобиля двигался патрульный автомобиль ДПС с включёнными проблесковыми маячками и подавал через СГУ команды об остановке, которые водитель игнорировал. Инспекторы приняли решение оказать помощь коллегам и подключилась к преследованию. В районе дома 19 по улице Харитонова автомобиль был остановлен. Когда инспектор ДПС попытался подойти к автомобилю, водитель резко выбежал и предпринял попытку скрыться бегством. После непродолжительного преследования гражданин был задержан.
Им оказался 18-летний местный житель, который не имел водительского удостоверения. Также от гражданина исходил резкий запах алкоголя, вел себя неадекватно и хотел сбежать с места правонарушения. При очередной попытке сбежать к нему была применена физическая сила и специальные средства
Далее молодого человека доставили в отдел МВД, где было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался. В отношении гражданина был составлен административный материал за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а так же за невыполнение требования об остановке транспортного средства.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
16:01 24 Июня Сахалинка по вещам опознала в останках рыбака своего супруга, утонувшего в 2008 году
10:51 24 Июня На Украине погибли майор и старший сержант с Сахалина
15:33 22 Июня Сахалинец обмолвился знакомым о крупной сумме денег на карте и лишился их
15:20 23 Июня В Южно-Сахалинске борются с борщевиком
14:07 3 Июня В Южно-Сахалинске открыта горячая линия для тех, у кого похолодало в квартирах
14:42 10 Июня В ночь с 12 на 12 июня на Сахалине перекроют восемь участков дорог
16:31 10 Июня Сахалинские рыбоводные заводы начали выпуск молоди тихоокеанского лосося
- 13:52 3 Июня В Невельске подростка, пытавшегося оторвать плафон над подъездом, убило током
Выбор редакции
- 11:08 Вчера Спортивную площадку установят в одном из дворов в Новоалександровске
- 13:39 24 Июня Южносахалинцев приглашают постоять на гвоздях и исцелиться звуком
- 12:39 24 Июня Сахалинец завоевал бронзовую медаль всероссийских соревнований по дзюдо
- 15:03 23 Июня Сахалинским детям рассказали о вреде наркотиков
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?