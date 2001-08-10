Пьяный сахалинец без прав пытался скрыться от сотрудников полиции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 мая римерно в 18 часов 15 минут в ходе несения службы по охране общественного порядка и надзору за безопасности дорожного движения на улице Октябрьской в пгт. Тымовское инспекторов ДПС привлёк внимание автомобиль Тойота Чайзер, который двигался на большой скорости, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служье УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

Позади автомобиля двигался патрульный автомобиль ДПС с включёнными проблесковыми маячками и подавал через СГУ команды об остановке, которые водитель игнорировал. Инспекторы приняли решение оказать помощь коллегам и подключилась к преследованию. В районе дома 19 по улице Харитонова автомобиль был остановлен. Когда инспектор ДПС попытался подойти к автомобилю, водитель резко выбежал и предпринял попытку скрыться бегством. После непродолжительного преследования гражданин был задержан.

Им оказался 18-летний местный житель, который не имел водительского удостоверения. Также от гражданина исходил резкий запах алкоголя, вел себя неадекватно и хотел сбежать с места правонарушения. При очередной попытке сбежать к нему была применена физическая сила и специальные средства

Далее молодого человека доставили в отдел МВД, где было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался. В отношении гражданина был составлен административный материал за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а так же за невыполнение требования об остановке транспортного средства.