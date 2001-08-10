Тихоокеанское
информационное агентство
28 Июня 2022
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16:06, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жительница Макарова предстанет перед судом за угон

Жительница Макарова предстанет перед судом за угон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дознанием Отдела МВД России по Макаровскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в сугоне, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что обвиняемая 14 октября 2021 года в вечернее время, находясь дома со своей знакомой и племянницей, употребляла спиртные напитки. После значительного употребления алкоголя, приблизительно около 1 часа 30 минут, они решили пойти в клуб, чтобы отдохнуть, потанцевать, пообщаться.

Племянница осталась с детьми обвиняемой дома, фигурантка с подругой отправились пешком в сторону бара. Находясь в клубе, женщины познакомились с одной компанией. Когда бар закрылся, все они вышли на улицу, и все стали распивать алкоголь. Один из новых знакомых был за рулем и предложил покататься по улицам Макарова, все согласились. Немного позже обвиняемая предложила поехать к ней домой. Приехав к обвиняемой, все стали опять употреблять спиртное. Спустя некоторое время водитель машины уснул, а один пассажир стал просить, чтобы его отвезли домой в село Поречье. Тогда женщина достала из кармана куртки хозяина машины ключи, и все вместе спустились во двор.

Когда потерпевший проснулся, то увидел, что его автомобиль отсутствует, а также пропали ключи от машины. Тогда он позвонил родственнику, и они отправились на поиски автомобиля. Спустя некоторое время потерпевшему позвонил знакомый и сказал, что видел его автомобиль на трассе около села Восточное, именно туда мужчины отправились на поиски. Проезжая село Гребенское, они увидели авто потерпевшего и были вынуждены перегородить дорогу. Обвиняемая остановила автомобиль, к ней подошел хозяин транспортного средства со своим родственником. После выяснения отношений, женщины поймали попутный автомобиль и уехали в Макаров.
Вину обвиняемая по предъявленному обвинению не признала.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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