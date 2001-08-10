Жительница Макарова предстанет перед судом за угон
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дознанием Отдела МВД России по Макаровскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в сугоне, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что обвиняемая 14 октября 2021 года в вечернее время, находясь дома со своей знакомой и племянницей, употребляла спиртные напитки. После значительного употребления алкоголя, приблизительно около 1 часа 30 минут, они решили пойти в клуб, чтобы отдохнуть, потанцевать, пообщаться.
Племянница осталась с детьми обвиняемой дома, фигурантка с подругой отправились пешком в сторону бара. Находясь в клубе, женщины познакомились с одной компанией. Когда бар закрылся, все они вышли на улицу, и все стали распивать алкоголь. Один из новых знакомых был за рулем и предложил покататься по улицам Макарова, все согласились. Немного позже обвиняемая предложила поехать к ней домой. Приехав к обвиняемой, все стали опять употреблять спиртное. Спустя некоторое время водитель машины уснул, а один пассажир стал просить, чтобы его отвезли домой в село Поречье. Тогда женщина достала из кармана куртки хозяина машины ключи, и все вместе спустились во двор.
Когда потерпевший проснулся, то увидел, что его автомобиль отсутствует, а также пропали ключи от машины. Тогда он позвонил родственнику, и они отправились на поиски автомобиля. Спустя некоторое время потерпевшему позвонил знакомый и сказал, что видел его автомобиль на трассе около села Восточное, именно туда мужчины отправились на поиски. Проезжая село Гребенское, они увидели авто потерпевшего и были вынуждены перегородить дорогу. Обвиняемая остановила автомобиль, к ней подошел хозяин транспортного средства со своим родственником. После выяснения отношений, женщины поймали попутный автомобиль и уехали в Макаров.
Вину обвиняемая по предъявленному обвинению не признала.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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