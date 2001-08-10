За один день на Сахалине три водителя не справились с управлением и

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Днем 25 мая 35-летний водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющий права управления транспортным средством, управлял незарегистрированным автомобилем "Хонда ЦРВ". В какой-то момент он не справился с управлением, в результате чего совершил съезд в правый кювет по ходу своего движения, с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП 35-летний пассажир автомобиля "Хонда ЦРВ" получил травмы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

Вечером этого же дня на 4 км автомобильной дороги "Тымовск – Александровск-Сахалинский" 26-летняя женщина- водитель, не имеющая права управления транспортным средством, управляла автомобилем «Тойота Хайс Региус». Не справившись с управлением она совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и 30-летняя девушка-пассажир автомобиля получили травмы.

Еще позже на 99 км автодороги "Южно-Сахалинск – Оха" 50-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Лэнд Крузер", не справился с управлением, в результате чего совершил съезд в правый кювет по ходу своего движения, с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП 48-летняя женщина-пассажир автомобиля "Тойота Лэнд Крузер" получила травмы.

По всем фактам проводятся проверки.