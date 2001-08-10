В Смирных горели гараж, котельная, дизельная электростанция и угольный склад

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 июня в 5.30 в диспетчерскую Смирныховского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в райцентре, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожарные прибыли на место в 5.32. К этому моменту открытым пламенем горели гараж с легковым автомобилем, котельная, дизельная электростанция и угольный склад. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Пожар локализовали в 6.40, а в 11.22 полностью ликвидировали.

В тушении пожара были задействованы девять человек личного состава и три единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.