Тихоокеанское
информационное агентство
23 Июня 2022
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Жители Северо-Курильска ощутили землетрясение
13:59, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жители Северо-Курильска ощутили землетрясение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 июня в 12.45 (сах) зарегистрировано землетрясение в 79 км восточнее г. Северо-Курильск. Магнитуда сейсмособытия составила 5,1, глубина 62 км, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Землетрясение ощутили жители г.  Северо-Курильска. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 3 баллов. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало. Оперативными группами администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений. Обстановка находится на контроле дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области. При необходимости гражданам следует обратиться в дежурные службы.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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