Сахалинец обмолвился знакомым о крупной сумме денег на карте и лишился их
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Управление МВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 28-летнего местного жителя о том, что с его банковского счета были похищены деньги, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Сотрудники уголовного розыска, проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, установили лиц, причастных к данному деянию. Ими оказались двое знакомых заявителя: 19-летняя, ранее судимая жительница села Троицкое и 22-летний житель Холмска.
По предварительной версии, что подозреваемые находились в гостях у потерпевшего. В ходе застолья последний обмолвился, что на его банковском счете сейчас имеется крупная сумма. Тогда у приятелей возник умысел эти деньги похитить.
Сначала они узнали у заявителя пароль от приложения мобильного банка под предлогом оплаты такси. Потом, 22-летний злоумышленник попросил у него телефон, чтобы позвонить. Ничего не подозревая, молодой человек разблокировал девайс и передал его подозреваемому. Тот в свою очередь дал аппарат девушке, которая зашла в приложение мобильного банка и в несколько заходов перевела со счета потерпевшего на свою банковскую карту 700 тысяч рублей. Затем они покинули его квартиру.
Заявитель, не подозревая, что его обокрали, обнаружил пропажу денег только через несколько дней и обратился за помощью в полицию.
Оперативники установили местонахождение злоумышленников для дальнейшего разбирательства. К этому моменту они успели потратить порядка полумиллиона рублей на дорогостоящую технику и развлечения. Остальные деньги изъяты и будут возвращены законному владельцу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. Ведется следствие.
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