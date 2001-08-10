Сахалинцы продавали лодку и мотор и лишились денег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась 31-летняя местная жительница. Путем обмана у нее похитили 71 тысячу рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Еще в мае потерпевшая нашла на сайте объявлений предложение о продаже лодочного мотора. Созвонившись с продавцом, они договорились о сделке с предоплатой, после чего гражданка перевела ему вышеуказанную сумму. Однако до настоящего времени потерпевшая товар так и не получила, деньги ей также не вернули.

А 71-летний житель Охи выставил на продажу лодку за 22 тысячи рублей. Спустя два дня с ним связался неизвестный, который заявил что готов приобрести у него данный товар. Но сам он проживает в Иркурстке и имеет в своем распоряжении только коммерческую банковскую карту. Поэтому, чтобы получить оплату, потерпевшему следует пройти к ближайшему банкомату, а там он объяснит, что делать, чтобы получить на свой счет деньги.

Потерпевший согласился. Добравшись до банкомата, он начал следовать инструкциям телефонного собеседника, но в результате манипуляций и уловок афериста при разговоре, стал сам переводить ему деньги на различные номера. Когда же заявитель опомнился, с его счетов ушло 37 тысяч рублей.

По вышеописанным фактам возбуждены уголовные дела. Устанавливаются лица, причастные к данным деяниям.