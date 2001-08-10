Житель Красноярского края "работал" в Благовещенске курьером мошенников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во Владивостоке задержан мужчина, выступавший курьером мошенников. Житель Красноярского края трижды забирал деньги у одного и того же пенсионера из Благовещенска, сообщает ИМ "Порт Амур".
75-летний благовещенец стал жертвой телефонных аферистов. Пожилому горожанину поступил от девушки, которая представилась его дочерью. Она сообщила, что попала в ДТП, в котором по ее вине пострадали люди, и добавила, что дело можно уладить за деньги. Затем с пенсионером связался псевдоследователь и попросил за услугу 850 тысяч рублей. Но у пенсионера дома было только 150 тысяч. Звонивший согласился на эту сумму. Очень быстро к потерпевшему приехал курьер и забрал наличность.
«Спустя время лжесотрудник вновь связался с пожилым жителем Благовещенска и потребовал еще денег. Мужчина сходил в банк и снял миллион рублей, которые отдал тому же курьеру. Но и этого аферистам оказалось мало. Они потребовали деньги на лекарства и реабилитацию пострадавших. Под этим предлогом они забрали у потерпевшего еще 300 тысяч рублей. И вновь за наличными приходил все тот же курьер», - пишет информационное агентство, ссылаясь на УМВД России по Амурской области.
Когда обман вскрылся, пенсионер обратился в полицию. Сотрудники управления уголовного розыска установили личность посыльного, который успел уехать во Владивосток, где его и задержали. Возбуждено уголовное дело.
Как уточняет пресс-служба регионального управления МВД, ранее судимый за разбойное нападение житель Красноярского края 1989 года рождения дал признательные показания, а также сообщил, что еще три аналогичных преступления совершил у себя на родине. Там также возбуждены уголовные дела.
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