Присяжные заседатели признали жителя Холмска виновным в убийстве, суд дал ему 12 лет "строгача"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
21 июня 2022 года Холмским городским судом на основании вердикта коллегии присяжных заседателей постановлен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ранее не судимого жителя г. Холмска, 1987 года рождения, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку), рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.
Коллегия присяжных заседателей, исследовав представленные стороной обвинения доказательства, единогласно признала доказанным, что в ночь на 27.06.2021, осужденный, находясь в одной из квартир с. Яблочного Холмского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, в ходе ссоры, нанес потерпевшему один удар ножом в грудную клетку, повредив сердце. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от массивного кровотечения.
Суд, с учетом личности виновного, мнения коллегии присяжных заседателей о том, что виновный не заслуживает снисхождения, определил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил. По результатам его изучения будет решен вопрос об его обжаловании.
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