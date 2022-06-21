Сахалинец украл у матери ноутбук и сдал его в ломбард
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окочено расследование уголовного дела в отношении жителя Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что 15 мая прошлого года обвиняемый, находясь по месту своего проживания, похитил ноутбук, принадлежащий его матери. Он принял решение сдать чужой девайс в ломбард.
Придя к ломбарду парень обратился к незнакомому мужчине и попросил сдать указанный ноутбук, не посвящая последнего в свой преступный замысел. Злоумышленник сказал, что просто забыл паспорт дома. Гражданин согласился и сдал технику за 5 000 рублей. Вырученные денежные средства незнакомец передал обвиняемому. Таким образом, фигурант своей матери материальный ущерб на сумму 10 000 рублей.
25 июля 2021 года обвиняемый, находился в магазине, расположенном по проспекту Победы. Он увидел, что продавец оставила на прилавке свой мобильный телефон. Воспользовавшись тем, что его действий никто не видит, он похитил девайс, которым впоследствии распорядился по своему усмотрению. Сумма ущерба составила почти 16 тысяч рублей.
Таким образом, обвиняемый совершил два преступления, предусмотренные п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенные с причинением значительного ущерба гражданину.
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