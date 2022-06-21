Сахалинец отобрал у девушки телефон, убежал подальше и перевел себе на счет ее деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего сахалинца, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской обалсти.

Установлено, что обвиняемый находился у входа в диско-бар в районе Коммунистического проспекта, где обратил внимание на женщину, которая держала в руках мобильный телефон. Он подошел к незнакомке и попросил у нее воспользоваться ее мобильным. Женщина не пожелала отдавать ему в руки свой гаджет, и предложила собственноручно набрать номер телефона. Абонент был недоступен и фигурант, поблагодарив ее, отошел в сторону.

Позже потерпевшая снова вышла на улицу из заведения, а фигурант подошел к ней с просьбой набрать номер на ее телефоне. Женщина ответила согласием, и набрала продиктованный номер. На другом конце провода ответил мужчина и попросил потерпевшую передать телефон его брату для разговора. Заявительница ответила отказом. Тогда обвиняемый выхватил у нее из рук телефон и скрылся в неизвестном направлении. Похищенный девайс позже парень сдал в ломбард.

Удалившись на безопасное расстояние, фигурант решил изучить содержимое похищенного телефона. Обнаружив в нем приложение мобильного банка он понял, что абонентский номер привязан к банковскому счету потерпевшей, а помощью украденного гаджета можно похитить с него деньги. В несколько заходов обвиняемый перевел на свой банковский счет 9 500 рублей и произвел оплату по нескольким номерам мобильной связи.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.