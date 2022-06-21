Сахалинец взял кредит и перевел мошенникам почти 700 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 июня в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление 29-летнего местного жителя. Гражданин сообщил, что его обманули и похитили с банковского счета 692 тысячи рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 17 июня на телефон заявителя поступил звонок. Южносахалинец услышал голос робота, который уточнил, не оформлял ли он кредит, на что заявитель ответил отрицательно.

Тогда его соединили с оператором банка, которая сообщила все данные заявителя. Она пояснила, что с банковским счетом заявителя пытаются совершить мошеннические действия с переводом средств на счет некоего гражданина.

Спустя 10 минут ему поступил звонок якобы от следователя. Тот сообщил, что через некоторое время с заявителем свяжется сотрудник банка. Заявителю в мессенджере начали поступать сообщения с абонентского номера от лжеработника банка. После этого потерпевшему отправили кредитный договор на сумму 925 134 рубля, страховой полис на его имя с указанием всех паспортных данных, документ с реквизитами того самого гражданина, который якобы оформлял кредит на имя заявителя.

Псевдобанковский служащий сообщила потерпевшему, что ему необходимо переоформить данный кредит на себя. Тогда он пришел в отделение банка и оформил кредит. Далее в салоне сотовой связи совершил перевод денежных средств на номера кредитных договоров банка.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к данному противоправному деянию.