Тихоокеанское
информационное агентство
23 Июня 2022
Сейчас 17:41
53,28|55,83|66,91
Пепловый выброс зафиксирован на вулкане Эбеко
11:14, 21 Июня 2022 | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Камчатке за гибель туриста осудили директора турфирмы

На Камчатке за гибель туриста осудили директора турфирмы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Елизовский районный суд вынес приговор руководителю камчатской турфирмы. Ее признали виновной в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть человека, сообщает ИА "Кам 24".

Как сообщили информационному агентству в краевой прокуратуре, в отношении жительницы Камчатки было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено заместителем Генпрокурора РФ Дмитрием Демешиным.

В суде установлено, что при организации экскурсии к водопаду Вилючинский руководитель турфирмы (по данным информагентства, речь идет о фирме "Реальная Камчатка") не предоставила клиентам полную информацию о планируемом к посещению объекте для обеспечения безопасности жизни, здоровья и предотвращения травматизма, не обеспечила сопровождение группы инструктором-проводником.

В результате экскурсанты подошли к водопаду, где на них обрушилась ледяная масса. Подо льдом погиб турист из Хабаровска, его жена находилась рядом и получила легкие травмы. Трагедия произошла 7 января 2021 года.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил женщине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отсрочкой его отбывания до достижения малолетним ребенком 14-летнего возраста", – рассказали ИА "Кам 24" в прокуратуре Камчатского края.

Суд также взыскал моральный и материальный ущерб супруге погибшего на сумму больше 2,3 миллиона рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?