На Камчатке за гибель туриста осудили директора турфирмы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Елизовский районный суд вынес приговор руководителю камчатской турфирмы. Ее признали виновной в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть человека, сообщает ИА "Кам 24".

Как сообщили информационному агентству в краевой прокуратуре, в отношении жительницы Камчатки было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено заместителем Генпрокурора РФ Дмитрием Демешиным.

В суде установлено, что при организации экскурсии к водопаду Вилючинский руководитель турфирмы (по данным информагентства, речь идет о фирме "Реальная Камчатка") не предоставила клиентам полную информацию о планируемом к посещению объекте для обеспечения безопасности жизни, здоровья и предотвращения травматизма, не обеспечила сопровождение группы инструктором-проводником.

В результате экскурсанты подошли к водопаду, где на них обрушилась ледяная масса. Подо льдом погиб турист из Хабаровска, его жена находилась рядом и получила легкие травмы. Трагедия произошла 7 января 2021 года.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил женщине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отсрочкой его отбывания до достижения малолетним ребенком 14-летнего возраста", – рассказали ИА "Кам 24" в прокуратуре Камчатского края.

Суд также взыскал моральный и материальный ущерб супруге погибшего на сумму больше 2,3 миллиона рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.