Прокуратура нашла в школе Северо-Курильска просроченные продукты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Северо-Курильского района с участием специалиста территориального отдела Роспотребнадзора проведена проверка исполнения законодательства при организации питания школьников, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

В ходе проверки МБОУ СОШ г. Северо-Курильска выявлены нарушения при использовании кухонной посуды, отсутствия приборов учета температуры и влажности воздуха, суточных проб, дезинфицирующих средств, а также факты нахождения продуктов питания с истекшим сроком годности.

Об устранении нарушений законодательства в адрес директора общеобразовательного учреждения внесено представление.

По результатам его рассмотрения нарушения закона устранены незамедлительно, виновное должностное лицо привлечено в дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по материалам возбужденных прокуратурой административных производств ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 6.7 КоАП РФ (повторное нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем требований технических регламентов).