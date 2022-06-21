После прокурорской проверки вице-мэр Тымовского района была уволена в связи с утратой доверия.

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Тымовского района проведена проверка исполнения муниципальными служащими законодательства о противодействии коррупции, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Установлено, что вице-мэр МО «Тымовский городской округ», в период с 2019 по 2021 год осуществляла оплачиваемую преподавательскую деятельность в подконтрольных ей образовательных организациях.

При этом меры по уведомлению работодателя о наличии личной заинтересованности не приняла, а также сознательно допустила действия, направленные на возникновение конфликта интересов.

Более того, ранее вице-мэр привлекалась к дисциплинарной ответственности в виде выговора за представление неполных и недостоверных сведений об имуществе, находящимся в собственности.

В адрес и.о. мэра МО «Тымовский городской округ» внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.

По результатам его рассмотрения распоряжением и.о. мэра МО «Тымовский городской округ» к вице-мэру применено дисциплинарное взыскание в виде увольнения в связи с утратой доверия.