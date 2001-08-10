Сахалинка, погостив у знакомого, уехала домой, прихватив его кредитку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы областного центра, обвиняемой в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что начале ноября минувшего года фигурантка несколько дней находилась в гостях у своего знакомого. Время от времени последний отправлял гражданку в магазин, для покупки спиртного, продуктов питания и табачной продукции. Для оплаты покупок мужчина давал свою кредитную карту, при этом совершать какие-либо покупки личного характера обвиняемой не разрешал.

Спустя два дня фигурантка решила отправиться домой, но увидев, что знакомый спит, а кредитка лежит без присмотра, решила воспользоваться представившейся возможностью. Оказавшись на улице, обвиняемая решила похитить денежные средства с банковского счета и распорядиться ими по своему усмотрению, а именно совершить различные покупки в магазинах города. Так, путем бесконтактной оплаты была совершена 21 покупка на общую сумму 10 193 рубля.

Таким образом, обвиняемая совершила преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.