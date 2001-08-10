У занервничавшей женщины -водителя на Сахалине нашли наркотики
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске 19.06.2022 года сотрудниками ОСР ДПС ГИБДД по Сахалинской области выявлен факт перевозки наркотических средствЮ рассказали ТИА "Острова" в пресс-служеьУГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.
В ходе несения службы инспекторами ОСР ДПС в районе дома 10 по улице А.Буюклы был остановлен автомобиль «Hyundai Creta». При проверке документов сотрудники обратили внимание, что женщина-водитель заметно нервничала, на вопросы отвечала невнятно. В связи с чем, инспекторами было принято решение провести досмотр транспортного средства. В результате, в пепельнице между передними сиденьями автомобиля был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом серого цвета.
Для дальнейшего разбирательства на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Обнаруженное вещество изъято, направлено на исследование. Согласно справки эксперта в пакете находилось вещество, которое является наркотическим средством – метилэфедроном, общей массой 17,65 грамма.
Следствием УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.
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