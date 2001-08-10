Тихоокеанское
информационное агентство
20 Июня 2022
Сейчас 18:13
56,71|59,33|66,91
Высокая пожарная опасность прогнозируется в двух районах Сахалинской области
14:52, | Новости происшествий Сахалина и Курил

У занервничавшей женщины -водителя на Сахалине нашли наркотики

У занервничавшей женщины -водителя на Сахалине нашли наркотики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 19.06.2022 года сотрудниками ОСР ДПС ГИБДД по Сахалинской области выявлен факт перевозки наркотических средствЮ рассказали ТИА "Острова" в пресс-служеьУГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе несения службы инспекторами ОСР ДПС в районе дома 10 по улице А.Буюклы был остановлен автомобиль «Hyundai Creta». При проверке документов сотрудники обратили внимание, что женщина-водитель заметно нервничала, на вопросы отвечала невнятно. В связи с чем, инспекторами было принято решение провести досмотр транспортного средства.  В результате, в пепельнице между передними сиденьями автомобиля был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом серого цвета.

Для дальнейшего разбирательства на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Обнаруженное вещество изъято, направлено на исследование. Согласно справки эксперта в пакете находилось вещество, которое является наркотическим средством – метилэфедроном, общей массой 17,65 грамма.

Следствием УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

 

Комментарии - 1

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?