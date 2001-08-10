Еще два с лишним миллиона отдали сахалинцы мошенникам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
17 июня в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 69-летней местной жительницы. У неё неизвестные путем обмана похитили 1 889 000 рублей.
Как выяснилось, потерпевшей на мобильный телефон позвонили мошенники. Они выдавали себя за представителей банка. Аферисты сообщили, что на ее имя подана заявка на оформление кредита. После чего, следуя им инструкциям, заявительница обналичила денежные средства в различных банках города и перевела деньги, в том числе взятые в кредит, на продиктованный ей счет, рассказали ТИА "Острова" в прес-службе УМВД РФ по Сахалиснкой области.
Еще от действий телефонных мошенников пострадала 24-летняя жительница областного центра. Она попалась на ту же самую историю про кредит. Якобы злоумышленники пытаются оформить на ее имя кредит. Для его закрытия ей необходимо, по словам мошенников, самой оформить кредит на сумму 98 тысяч рублей и перевести деньги на безопасную ячейку. Девушка выполнила все условия.
Еще мошенники смогли обмануть пенсионерку из Холмска 1952 года рождения, похитив у неё 270 000 рублей. Женщине поступил звонок. Неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов следственного отдела. Звонивший пояснил, что в связи с ее тяжелой болезнью на ее имя оформлена нотариальная доверенность на получение денежных средств на сумму 50 000 рублей. Далее перезвонили по мессенджеру. Женщина представилась, что она из отдела мониторинга финансов банка и пояснила, что регулятор меняет валюту, поменяются номера денежных купюр, и что потерпевшая должна снять со своего счета деньги и перевести их на резервный счет. Также пояснила, что ей необходимо пройти в отделение банка, где надо закрыть имеющиеся у нее счета, на одном из числились 90 000 рублей, а на другом – 80 000 рублей и перевести деньги на резервный счет. Заявительница все указания выполнила и перевела денежные средства.
Затем пенсионерке позвонила другая женщина и пояснила, что на ее имя оформлен кредит уже в другом банке на сумму 100 000 рублей. Необходимо прийти в отделение банка, обратиться к оператору по поводу потребительского кредита на сумму 100 000 рублей и перевести эти деньги на указанный счет. Действуя по инструкции, потерпевшая выполнила указания мошенников.
40-летний житель областного центра тоже стал жертвой обмана. Мужчина решил воспользоваться интимными услугами. На Интернет сайте он нашел понравившуюся девушку, позвонил ей и договорился о встрече. Затем перевел деньги в сумме 4 100 рублей, но встреча не состоялась. После перевода денег на звонки и сообщения не отвечали.
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