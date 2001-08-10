У сахалинца изъяли более 400 свертков с синтетическими наркотиками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске возле дома № 1/2 по проспекту Мира инспекторы ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области остановили автомобиль для проверки документов у водителя. В салоне машины, помимо шофёра, находились ещё два пассажира, один из которых заметно нервничал. В связи с этим полицейские решили провести досмотр транспортного средства, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В сумке 19-летнего пассажира, находящейся в машине, полицейские обнаружили и изъяли около 140 свёртков с порошком белого цвета и две колбы, в которых находились зип-пакеты с аналогичным веществом. В общей сложности изъято 425 свёртков. Согласно заключению эксперта, содержимое является смесью, имеющей в своем составе производное наркотического средства общей массой более 400 г.

Выяснилось, что молодой человек бесконтактным способом приобрёл запрещённые вещества с целью последующей его реализации через тайники-закладки. О его преступных намерениях ни водитель, ни другой пассажир не знали.

Возбуждено уголовное дело.