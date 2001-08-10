Сахалинец украл микроволновку и потерял телефон на месте преступления

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя областного центра, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-лужбе УМВД РФ по Сахалинской обсти.

Установлено, что вечером 3 мая обвиняемый находился в гостях у своего знакомого по поводу празднования дня рождения последнего. Ближе к ночи мужчина покинул квартиру друга и решил прогуляться. В районе улицы Западной он увидел в одной из квартир на первом этаже приоткрытое окно. Тогда мужчина решил проникнуть в чужое жилище с целью наживы. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, и в помещении не горит свет, фигурант просунул руку в приоткрытое окно и повернул ручку до упора, после проник через распахнутое окно в помещение. На кухне обвиняемый увидел микроволновую печь, которую похитил. Украденное мужчина спрятал, поскольку дома ему пришлось бы отвечать на вопросы матери и сожительницы, откуда взялась бытовая техника, а посвящать их в свои планы обвиняемый не хотел.

Направляясь домой фигурант обнаружил, что у него отсутствует мобильный телефон. Он решил, что оставил аппарат в гостях у именинника, однако это оказалось не так. При обследовании места преступления полицейские обнаружили девайс под окнами обворованной квартиры и в скором времени вышли на след злоумышленника.

Похищенное имущество было возвращено законным владельцам.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.