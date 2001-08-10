Тихоокеанское
информационное агентство
20 Июня 2022
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10:01, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Из-за повреждения водопровода в Южно-Сахалинске будет ограничена подача воды

Из-за повреждения водопровода в Южно-Сахалинске будет ограничена подача воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 20 июня  с 14.00 до 17:00 часов будет ограничена подача холодной воды потребителям по следующим адресам:

- ул.Железнодорожная, 16-20;

- ул.Южно-Сахалинская, 6, 8, 11-27;

- ул.Сахалинская, 88-108а;

- пер.Ангарский, 6, 8;

- район Владимировка от ул.Железнодорожной до ул. Лермонтова (частный сектор)

Кроме того, 22 июня с 10.00 до 14 часов будет ограничена подача холодной воды потребителям по следующим адресам:

- ул.Комсомольская,,284,286,288

"РВК-Сахалин" приносит жителям извинения за временные неудобства. Телефоны диспетчерской службы предприятия +7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25.

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