Из-за повреждения водопровода в Южно-Сахалинске будет ограничена подача воды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с ремонтными работами на сети водопровода 20 июня с 14.00 до 17:00 часов будет ограничена подача холодной воды потребителям по следующим адресам:
- ул.Железнодорожная, 16-20;
- ул.Южно-Сахалинская, 6, 8, 11-27;
- ул.Сахалинская, 88-108а;
- пер.Ангарский, 6, 8;
- район Владимировка от ул.Железнодорожной до ул. Лермонтова (частный сектор)
Кроме того, 22 июня с 10.00 до 14 часов будет ограничена подача холодной воды потребителям по следующим адресам:
- ул.Комсомольская,,284,286,288
"РВК-Сахалин" приносит жителям извинения за временные неудобства. Телефоны диспетчерской службы предприятия +7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25.
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