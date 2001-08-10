Тихоокеанское
информационное агентство
17 Июня 2022
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16:19, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Два наркокурьера на Сахалине получили крупные сроки заключения

Два наркокурьера на Сахалине получили крупные сроки заключения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 июня 2022 года в законную силу вступило решение Холмского городского суда о признании виновными двух граждан Российской Федерации за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Пограничного управления ФСБРоссии по Сахалинской области.

Наркокурьеры были задержаны в г. Холмск сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области при попытке сбыта наркотического средства N- Метилэфедрон в крупном размере.

По результатам расследования и судебного рассмотрения дела, сбытчикам назначено наказание в виде реального лишения свободы в колони строго режима сроком на 8 лет 7 месяцев и 9 лет.

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