Автоинспекция обнаружила в машине сахалина красную икру и свежую рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

6 июня сотрудниками районного отдела МВД и инспекторами ОГИБДД совместно с ОГКН и ОВБР и СО по Смирныховскому району на 12 км + 200 м автомобильной дороги сообщением «пгт. Смирных – с. Пильво» был остановлен автомобиль, которым, как выяснилось, управлял 36-летний местный житель, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служье УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе досмотра транспортного средства была обнаружена рыба лососевых пород в количестве 24 штуки, два пластмассовых контейнера объемом 20 л, в которых находилась разрезанная рыба лососевых пород в количестве 46 штук, черный пакет с головами и хвостами рыб лососевых пород, черный пакет с икрой рыб лососевых пород без соответствующих документов. Сумма ущерба составила 241 016 рублей.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 256 УК РФ – незаконная добыча (вылов) водных биологических.