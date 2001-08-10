Тихоокеанское
информационное агентство
17 Июня 2022
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14:21, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинца подозревают в хранении взрывчатых веществ

Сахалинца подозревают в хранении взрывчатых веществ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Поронайскому городскому округу в ходе обследования квартиры 61-летнего местного жителя обнаружили и изъяли порошкообразное вещество темно-зеленого цвета, предположительно, порох, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проверки установлено, что гражданин хранил пластиковый бутылек с крышкой металлического цвета, внутри которого содержится сыпучее вещество темно- зеленого цвета.
Согласно заключению эксперта, представленное вещество массой 76,4 грамма является промышленно изготовленным бездымным одноосновным пластинчатым порохом.

В отношении указанного мужчины возбуждено уголовное за незаконное хранение взрывчатых веществ.

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