Сахалинца подозревают в хранении взрывчатых веществ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Поронайскому городскому округу в ходе обследования квартиры 61-летнего местного жителя обнаружили и изъяли порошкообразное вещество темно-зеленого цвета, предположительно, порох, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В ходе проверки установлено, что гражданин хранил пластиковый бутылек с крышкой металлического цвета, внутри которого содержится сыпучее вещество темно- зеленого цвета.
Согласно заключению эксперта, представленное вещество массой 76,4 грамма является промышленно изготовленным бездымным одноосновным пластинчатым порохом.
В отношении указанного мужчины возбуждено уголовное за незаконное хранение взрывчатых веществ.
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