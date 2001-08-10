Сахалинец присвоил деньги, забытые в банкомате, и теперь пойдет под суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя областного центра, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 27 сентября прошлого года обвиняемый, находясь в отделении банка, увидел в купюроприемнике банкомата купюры. Так как рядом никого в данный момент не оказалось, он принял решение присвоить чужие деньги. Для этого он достал свою банковскую карточку и стал производить манипуляции, имитирующие снятие наличности в банкомате, сам же в этот момент убрал в карман чужие деньги, то есть похитил их, чем причинил потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 30 000 рублей. Денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.