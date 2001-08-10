Двое сахалинцев фиктивно зарегистрировали 500 иностранцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела по обвинению двух местных жителей в организации незаконной миграции, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено что фигуранты, мужчина и женщина, действуя в составе организованной группы, работали от имени общества с ограниченной ответственностью. По представленным в налоговый орган документам, предприятие занималось оптовой торговлей, деятельностью автомобильного грузового транспорта и транспортной обработкой грузов.

Обвиняемые в обмен за денежное вознаграждение выступали в качестве принимающей стороны, обеспечивая фиктивную постановку на учёт иностранцев по месту пребывания в Российской Федерации и трудовой деятельности. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму совместно с Управлением по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области установили, что фактически фигуранты не предоставляли жилое помещение для проживания в нём мигрантов. Здание, которое указывалось в документах в качестве места регистрации оказалось вообще не пригодным к проживанию. На вышеуказанном предприятии данные иностранные лица также не работали.

Действуя, таким образом, в период времени с мая 2019 года по июнь 2020 года обвиняемые фиктивно поставили на учёт не менее 500 иностранных граждан.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации будет рассмотрено в суде.