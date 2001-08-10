Сахалинец похвастался перед знакомыми телефоном и лишился его

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по г. Южно-Сахалинск завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя областного центра, неоднократно судимого, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в июле прошлого года фигурант находился в гостях у потерпевшего со своей знакомой, где они совместно употребляли алкогольные напитки. Во время посиделок потерпевший решил похвастаться своим мобильным телефоном. Мужчина достал девайс из шкафа и показав его убрал его назад, закрыв дверку на замок.

Позже, дождавшись, когда хозяин квартиры выйдет в другую комнату, а женщина уснет, обвиняемый сломал замок на шкафу и похитил чужое имущество, чем нанес потерпевшему значительный материальный ущерб на общую сумму 17 654 рубля. На следующий день фигурант покинул место преступления и отправился в сквер по улице Амурской, где он предложил неизвестному ему мужчине приобрести мобильный телефон, незнакомец согласился купить сотовый за 3 000 рублей. Вырученные денежные средства обвиняемый потратил на собственные нужды.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.