Сахалинец похвастался перед знакомыми телефоном и лишился его
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по г. Южно-Сахалинск завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя областного центра, неоднократно судимого, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что в июле прошлого года фигурант находился в гостях у потерпевшего со своей знакомой, где они совместно употребляли алкогольные напитки. Во время посиделок потерпевший решил похвастаться своим мобильным телефоном. Мужчина достал девайс из шкафа и показав его убрал его назад, закрыв дверку на замок.
Позже, дождавшись, когда хозяин квартиры выйдет в другую комнату, а женщина уснет, обвиняемый сломал замок на шкафу и похитил чужое имущество, чем нанес потерпевшему значительный материальный ущерб на общую сумму 17 654 рубля. На следующий день фигурант покинул место преступления и отправился в сквер по улице Амурской, где он предложил неизвестному ему мужчине приобрести мобильный телефон, незнакомец согласился купить сотовый за 3 000 рублей. Вырученные денежные средства обвиняемый потратил на собственные нужды.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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