Полицейские установили виновную в вандализме в городском парке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин вручил благодарственные письма двум сотрудникам УМВД России по городу Южно-Сахалинску Руслану Павличенко и Александру Слепухину, а также охраннику ООО «ОА» «Цезарь» Даниилу Мокшину за оперативное исполнение профессиональных задач и личный вклад в укрепление правопорядка на территории городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Мне очень приятно отметить, что на страже правопорядка в нашем городе стоят такие инициативные, ответственные и неравнодушные профессионалы. Благодаря вашей слаженной и эффективной работе в Южно-Сахалинске создаются благоприятные условия, чтобы наши граждане чувствовали себя комфортно и были уверены в собственный безопасности, - подчеркнул Сергей Надсадин.

Напомним, ночью 11 июня в парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина был зарегистрирован факт вандализма. Нарушителем оказалась девушка, которая перевернула лавочки и кашпо с цветами на аллее Сакуры.

О порче имущества руководство парка сообщило в полицию, также записи камеры видеонаблюдения были предоставлены охранному агентству. Действуя совместно, сотрудникам удалось в короткие сроки установить личность нарушителя и принять соответствующие меры.

- Безусловно, для наших ребят это почетно. Важно, когда администрация города видит положительную динамику нашей работы и отмечает ее на таком уровне, - отметил врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по городу Южно-Сахалинску, майор полиции Игорь Стародубцев.

Напомним, сегодня городской парк круглосуточно патрулирует 10 охранников ООО «ОА» «Цезарь». Кроме того, по всей территории, а это 56 га, установлено свыше 50 камер наружного наблюдения, которые также функционируют 24 часа.