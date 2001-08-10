Сахалинка вытащила из банкомата чужие деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 41-летней местной жительницы, которая обвиняется в совершении кражи, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской обалсти.

Установлено, что 20 апреля фигурантка пришла в один из местных торговых центров, чтобы обналичить деньги с банковской карты. Когда подошла к аппарату, то увидела что из лотка для выдачи денег, вышло несколько купюр. Оказалось что мужчина, за которым она стояла в очереди к банкомату, решил, что устройство зависло, не дождался выдачи наличных и ушел.

Осознавая, что данные денежные средства ей не принадлежат, гражданка забрала их и спрятала в карман. В этот момент к банкомату вернулся законный владелец купюр и спросил, не брала ли она его деньги. Обвиняемая солгала потерпевшему, что никаких купюр не видела, после чего сняла средства со своего счета и покинула место преступления.

Похищенные деньги гражданка потратила по своему усмотрению. Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей.

Своими умышленными действиями подозреваемая совершила преступление, предусмотренное «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.