Сахалинская таможня выявила неуплату контрактов на поставки морепродукции в Японию на 70 млн рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская таможня выявила факты нарушения валютного законодательства на сумму 70 млн рублей. В течение нескольких лет российская фирма экспортировала с Сахалина в Японию мороженую рыбопродукцию и конечности краба, но оплата за большую часть продукции на счета фирмы не поступила, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Сахалинской таможни.
Установлено, что поставки морепродукции общество с ограниченной ответственностью осуществляло в 2016-2019 годах по контрактам с японской компанией. За это время российская фирма отгрузила в Японию продукции на 1,3 млн долларов США. При этом сроки оплаты товаров по соглашению сторон постоянно продлевались – на 2, 3 года, 5 лет. В декабре 2021 года японская компания должна была произвести окончательный расчет по контрактам, но оплата на 964 тыс. долларов (70,3 млн рублей) так и не поступила.
Российская фирма не предприняла никаких мер по взысканию задолженности, обращению в суд, страхованию коммерческих рисков. В соответствии с российским законодательством ответственность за невыполнение обязанности по получению иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации за переданные нерезиденту товары несет резидент (российская компания).
По результатам проверки соблюдения юридическим лицом валютного законодательства Сахалинская таможня возбудила 7 дел об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ. Фирме грозит штраф до 30% от суммы не поступивших денежных средств.
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