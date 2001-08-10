Сахалинская таможня выявила неуплату контрактов на поставки морепродукции в Японию на 70 млн рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская таможня выявила факты нарушения валютного законодательства на сумму 70 млн рублей. В течение нескольких лет российская фирма экспортировала с Сахалина в Японию мороженую рыбопродукцию и конечности краба, но оплата за большую часть продукции на счета фирмы не поступила, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Сахалинской таможни.

Установлено, что поставки морепродукции общество с ограниченной ответственностью осуществляло в 2016-2019 годах по контрактам с японской компанией. За это время российская фирма отгрузила в Японию продукции на 1,3 млн долларов США. При этом сроки оплаты товаров по соглашению сторон постоянно продлевались – на 2, 3 года, 5 лет. В декабре 2021 года японская компания должна была произвести окончательный расчет по контрактам, но оплата на 964 тыс. долларов (70,3 млн рублей) так и не поступила.

Российская фирма не предприняла никаких мер по взысканию задолженности, обращению в суд, страхованию коммерческих рисков. В соответствии с российским законодательством ответственность за невыполнение обязанности по получению иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации за переданные нерезиденту товары несет резидент (российская компания).

По результатам проверки соблюдения юридическим лицом валютного законодательства Сахалинская таможня возбудила 7 дел об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ. Фирме грозит штраф до 30% от суммы не поступивших денежных средств.