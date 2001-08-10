В Поронайске горел многоквартирный дом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
15 июня в 00.35 в диспетчерскую поронайского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в райцентре, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба ОКУ "Управление ППС".
Пожарные прибыли на место в 00.39. К этому моменту наблюдалось сильное задымление подъезда многоквартирного дома, в одной из квартир на площади в два квадратных метра горела ванная комната. Звеном газодымозащитной службы было обследовано помещение и найдена пожилая женщина, которую незамедлительно эвакуировали и передали прибывшим на место работникам медицинской службы. Пожар локализовали в 00.45, а в 00.57 полностью ликвидировали.
В тушении пожара были задействованы семь человек личного состава и две единица техники.
Причины пожара устанавливаются.
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