Сахалинские пожарные спасли Успеновские клюквенники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Накануне на территории Анивского городского округа в районе села Успенское пожарные расчеты боролись с огнем. Пламя охватило земли Госземзапаса и распространился на площади более 30 га. В тушении возгорания приняли участие Анивский пожарный отряд во главе с начальником Сергеем Левченко, Анивская лесопожарная станция под руководством Константина Дроздова и представители Федеральной государственной противопожарной службы. В течение дня с пожаром боролись 20 человек и шесть единиц техники. При этом существовала реальная угроза распространения огня на одну из достопримечательностей Анивского района – Успеновские клюквенники. Огонь стремительно распространялся из-за обилия сухой растительности и порывов ветра на открытой территории. Благодаря усилиям огнеборцев удалось отстоять памятник природы, рассказали ТИА "Острова" в администрации Анивского района.

Администрация Анивского района в очередной раз напоминает жителям и гостям округа: Сейчас действует пожароопасный период! Значительная часть пожаров происходит из-за неконтролируемого сжигания прошлогодней травы. Леса пылают и из-за небрежного обращения с огнем туристов и отдыхающих. Связано это и с уборкой садовых участков и, как следствие, сжиганием мусора и травы. Массовые выезды населения на природу нередко приводят к тяжелым последствиям. Огонь перекидывается на лесные массивы, хозяйственные постройки, жилые дома. Вспыхнувшая, как порох трава порывом ветра в доли секунды заносится на деревянную постройку, и она тут же загорается.

Стоит отметить памятник природы Успеновские клюквенники создан с целью сохранения клюквенных болот, являющихся эталонными, то есть характерным для местной природно-климатической зоны.