Сахалинские пожарные спасли Успеновские клюквенники
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Накануне на территории Анивского городского округа в районе села Успенское пожарные расчеты боролись с огнем. Пламя охватило земли Госземзапаса и распространился на площади более 30 га. В тушении возгорания приняли участие Анивский пожарный отряд во главе с начальником Сергеем Левченко, Анивская лесопожарная станция под руководством Константина Дроздова и представители Федеральной государственной противопожарной службы. В течение дня с пожаром боролись 20 человек и шесть единиц техники. При этом существовала реальная угроза распространения огня на одну из достопримечательностей Анивского района – Успеновские клюквенники. Огонь стремительно распространялся из-за обилия сухой растительности и порывов ветра на открытой территории. Благодаря усилиям огнеборцев удалось отстоять памятник природы, рассказали ТИА "Острова" в администрации Анивского района.
Администрация Анивского района в очередной раз напоминает жителям и гостям округа: Сейчас действует пожароопасный период! Значительная часть пожаров происходит из-за неконтролируемого сжигания прошлогодней травы. Леса пылают и из-за небрежного обращения с огнем туристов и отдыхающих. Связано это и с уборкой садовых участков и, как следствие, сжиганием мусора и травы. Массовые выезды населения на природу нередко приводят к тяжелым последствиям. Огонь перекидывается на лесные массивы, хозяйственные постройки, жилые дома. Вспыхнувшая, как порох трава порывом ветра в доли секунды заносится на деревянную постройку, и она тут же загорается.
Стоит отметить памятник природы Успеновские клюквенники создан с целью сохранения клюквенных болот, являющихся эталонными, то есть характерным для местной природно-климатической зоны.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:04 Сегодня Сахалинец снял обвес с чужой машины, чтобы поставить на свою
09:52 Сегодня Власти Южно-Сахалинска проведут "горячую линию" по вопросам получения компенсации за отопление
11:24 Сегодня Сахалинка заняла второе место во всероссийском конкурсе
10:16 Сегодня Сахалинские пожарные спасли Успеновские клюквенники
14:42 10 Июня В ночь с 12 на 12 июня на Сахалине перекроют восемь участков дорог
14:06 9 Июня Еще один газон в Южно-Сахалинске освобожден от нарушителей парковки
09:03 10 Июня Пенсионерам Сахалинской области будут выдавать талоны не перелет к месту отдыха и обратно
16:31 10 Июня Сахалинские рыбоводные заводы начали выпуск молоди тихоокеанского лосося
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?