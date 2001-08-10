Сахалинец снял обвес с чужой машины, чтобы поставить на свою
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего южносахалинца, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что в начале февраля 2022 года фигурант приобрел автомобиль «Toyota Mark II», но использовать авто по назначению в его планы не входило. Транспортное средство планировалось к продаже. На тот момент на переднем бампере отсутствовал автомобильный обвес-накладка (губа).
Когда 21 февраля обвиняемый в ночное время находился в районе улицы Больничной вместе со своим знакомым на его машине, то на дворовой парковке приметил такой же марки авто, что и у него, да только с нужным ему обвесом.
Тогда сахалинцу пришла идея о хищении данной автозапчасти, чтобы впоследствии установить её на свой автомобиль. Обвиняемый прошел к чужому авто и стал с силой отрывать с переднего бампера накладку. Затем фигурант бросил обвес на заднее сидение авто своего друга и скрылся с места преступления. В итоге воспользоваться похищенным ему не удалось, так как при «демонтаже», обвес был испорчен, в связи с чем стал не пригоден. Сумма ущерба составила 18 тысяч рублей.
Таким образом, молодой человек совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Свою вину гражданин признал полностью, а также возместил материальный ущерб в полном объеме. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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