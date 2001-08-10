В Южно-Сахалинске полицейские раскрыли кражу скейтборда и самоката

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 42-летнего мужчины. Он сообщил, что днем кто-то, находясь на лестничной площадке 4-го этажа, похитил скейтборд и самокат. Сумма ущерба составила 26 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения разыскных мероприятий установили гражданина, причастного к совершению кражи.

Установлено, что 19-летний молодой человек проник в подъезд и, когда за ним никто не наблюдал, похитил указанное имущество. Похищенное полицейские изъяли и возвратили собственнику.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, продолжается.