На Сахалине браконьеры гребут корюшку сачками и сетками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Поронайскому городскому округу совместно с сотрудниками ПУ ФСБ в 7 км вверх по течению устья реки Поронай был задержан мужчина, который сачком на лодке незаконно добывал корюшку, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что гражданин 1973 года рождения с использованием недозволенного орудия лова (рыболовным сачком) незаконно добыл 572 особи рыбы корюшки азиатской, чем причинил материальный ущерб в размере 31 460 рублей.

Кроме этого, были установлены иные факты незаконной добычи водных биологических ресурсов. Так, в районе в городе Поронайске были остановлены автомобили, водители которых перевозили незаконно добытые ВБР.

Установлено, что граждане, находясь на реке Поронай с использованием рыболовной сети незаконно добыли 537 и 420 особей рыбы корюшки азиатской. Тем самым причинили материальный ущерб в общей сумме 52 635 рублей.

Другой случай произошел чуть раньше, когда в дневное время мужчина 1974 года рождения, находясь на реке Поронай, в 38 километрах вверх против течения реки, с использованием недозволенного орудия лова (сачка) незаконно добыл 453 особи рыбы корюшки азиатской, чем причинил материальный ущерб в размере 24 915 рублей.

В Этот де день утром мужчина 1975 года рождения. находясь на реке Поронай, в 38 километрах вверх против течения реки, с применением резиновой лодки с мотором и с использованием рыболовной сети, незаконно добыл 609 особей рыбы корюшки азиатской, чем причинил материальный ущерб в размере 33 495 рублей.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела.