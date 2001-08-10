На Сахалине браконьеры гребут корюшку сачками и сетками
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Поронайскому городскому округу совместно с сотрудниками ПУ ФСБ в 7 км вверх по течению устья реки Поронай был задержан мужчина, который сачком на лодке незаконно добывал корюшку, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что гражданин 1973 года рождения с использованием недозволенного орудия лова (рыболовным сачком) незаконно добыл 572 особи рыбы корюшки азиатской, чем причинил материальный ущерб в размере 31 460 рублей.
Кроме этого, были установлены иные факты незаконной добычи водных биологических ресурсов. Так, в районе в городе Поронайске были остановлены автомобили, водители которых перевозили незаконно добытые ВБР.
Установлено, что граждане, находясь на реке Поронай с использованием рыболовной сети незаконно добыли 537 и 420 особей рыбы корюшки азиатской. Тем самым причинили материальный ущерб в общей сумме 52 635 рублей.
Другой случай произошел чуть раньше, когда в дневное время мужчина 1974 года рождения, находясь на реке Поронай, в 38 километрах вверх против течения реки, с использованием недозволенного орудия лова (сачка) незаконно добыл 453 особи рыбы корюшки азиатской, чем причинил материальный ущерб в размере 24 915 рублей.
В Этот де день утром мужчина 1975 года рождения. находясь на реке Поронай, в 38 километрах вверх против течения реки, с применением резиновой лодки с мотором и с использованием рыболовной сети, незаконно добыл 609 особей рыбы корюшки азиатской, чем причинил материальный ущерб в размере 33 495 рублей.
По указанным фактам возбуждены уголовные дела.
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