Еще полтора с лишним миллиона рублей "подарили" сахалинцы мошенникам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждены два уголовных дела по фактам мошенничеств. Потерпевшие без каких-либо подозрений поверили и выполнили все указания мошенников, потеряв более полутора миллионов рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В первом случае 25-летней жительнице областного центра позвонил якобы сотрудник банка. Он сообщил, что с её счета мошенники пытаются похитить денежные средства и попросил её перевести деньги на "безопасный счет", что она и сделала. В результате у нее похитили 170 тысяч рублей.
Во втором случае от мошенников по схеме "Ваш родственник попал в ДДП" пострадала пенсионерка 1938 года рождения. Первый звонивший представился правнуком, который якобы попал в дорожно-транспортное происшествие. Второй – сотрудником правоохранительных органов. Он убедил пожилую женщину передать денежные средства в сумме 350 тысяч рублей мужчине, который приедет к ней на адрес. Ближе к вечеру к ней пришёл неизвестный, которому потерпевшая передала денежные средства в сумме 350 тысяч рублей.
Третий случай произошел с 69-летним жителем Томари. Заявитель, действуя согласно инструкциям мошенников, перевел все свои денежные средства в размере 1 372 000 рублей. Установлено, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, сообщив, что на его имя оформлен кредит. Лжесотрудник банка убедил заявителя снять все денежные средства со счета. Потерпевший прошел в местное отделение банка, где снял 1 327 000 рублей, после чего при помощи банкомата перевел деньги на указанные ему счета.
По всем фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие.
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