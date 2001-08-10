Сахалинка пойдет под суд за кражу у матери

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимой 25-летней жительницы села Синегорск. Она обвиняется в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 9 марта текущего года девушка находилась дома с матерью. Несмотря на то, что женщина прятала от дочери свои деньги, потому что фигурантка неоднократно их у нее уже похищала, та знала их место нахождение.

В итоге девушка похитила у родственницы денежные средства на общую сумму 12 тысяч рублей, чем причинила значительный ущерб. Финансы обвиняемая потратила на покупку продуктов питания. В ходе следствия установлено, что родственницы находятся в плохих отношениях, так как обвиняемая постоянно злоупотребляет алкогольными напитками, различными психостимуляторами, нарколога не посещает длительное время. В целом ведёт аморальный образ жизни.

Таким образом, обвиняемая совершила преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Свою вину гражданка признала полностью, а также обещает возместить материальный ущерб в полном объеме.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.