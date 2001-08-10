Сахалинец украл у собутыльника телевизор и продал его таксисту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 28-летнего гражданина. Он обвиняется в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 21 ноября прошлого года фигурант находился в гостях у своего знакомого, где они совместно употребляли алкогольные напитки. Дождавшись, когда хозяин квартиры уснет, обвиняемый похитил его смартфон и телевизор. Своими действиями он причинил потерпевшему материальный ущерб на сумму более 20 тысяч рублей.

Прихватив похищенное имущество, мужчина двинулся в сторону улицы Сахалинской, в поисках ломбарда, чтобы сдать украденное. По дороге к нему подъехал водитель такси и поинтересовался, не продает ли тот телевизор. Обвиняемый согласился продать телевизор за 2 тысячи рублей. Дальше он пришел в ломбард, где сдал сотовый телефон знакомого за 1 тысячу рублей. Паспорт при сдаче девайса не предъявлял, так как выкупать гаджет в его планы не входило. Денежные средства фигурант потратил по своему усмотрению.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.